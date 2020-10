Zwei Portale, ein Zugang für Tirols Schulen

Genaue Zahlen gibt es noch nicht, da die Schulen selbst entscheiden können, ob sie das Angebot annehmen. Die Teilnahme am Programm bedingt ein Digitalisierungskonzept der Schulen. Bis 18. Dezember sollen sie jedenfalls der jeweiligen Bildungsdirektion Bescheid geben. Dann soll nämlich erst der Beschaffungsprozess starten. Fix ist, zur Auswahl stehen drei Betriebssysteme. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) glaubt, dass die allermeisten Schulen an dem Projekt teilnehmen werden, wie er gestern bei der Präsentation des Vorhabens sagte.

So lange dürfte es in Tirol nicht dauern. Derzeit werke man daran, die Plattform „Tiroler Schulnetz“ (TSN) mit PoDS zu verknüpfen, sodass künftig für beide Plattformen nur noch ein Login nötig ist, erklärt Präsidialsektionschefin Iris Rauskala. Mit dem Portal TSN sei Tirol im Pflichtschulbereich österreichweit am weitesten. Einige technische Hürden gebe es noch zu überwinden. Zuerst sollen die Pädagogen Zugriff erhalten – bis Weihnachten soll deren Integration so weit sein, wie Rauskala sagt.