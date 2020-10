Innsbruck – Im Oktober bekamen ein zehnjähriger und ein zwölfjähriger Schüler auf ihre Schüler-E-Mail-Adressen eine Nachricht des Gesundheitsamtes der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck. Beiden Schülern wird per Mail mitgeteilt, dass sie als Kontaktperson der Kategorie 1 identifiziert wurden und sich zehn Tage in Quarantäne zu begeben haben. Wann sie die ansteckende Person getroffen haben sollen, für wie lange, in welcher Entfernung und wo, geht aus dem Bescheid nicht hervor.