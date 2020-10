Friedhof wurde erweitert: Moderner Urnenhain für Rum

Rum – Die Bestattungskultur geht immer mehr in Richtung Urnengräber. Auch die Marktgemeinde Rum hat sich daher für eine entsprechende Erweiterung des Friedhofs entschieden. Nach Plänen des in Rum ansässigen Architekten André Licker wurden 40 moderne Einzelstelen mit insgesamt 360 Urnennischen errichtet. Die Fertigstellung der Anlage erfolgt pünktlich zu Allerheiligen. Der weitläufige, barrierefrei gestaltete Bereich soll Friedhofsbesucher zum Verweilen einladen – mit vier Rundbänken, in deren Mitt­e Edelkastanien gepflanzt werden, Kopfsteinpflaster und einem Steinbrunnen. „Mit der nun individuell geplanten Ausführung ist hier ein ganz besonderer Platz entstanden“, sagt BM Edgar Kopp. Die Kosten für den Urnenfriedhof belaufen sich auf ca. 460.000 Euro netto.