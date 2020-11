Suchhund in Ausbildung: Tino hat die Nase, der das Bundesheer vertraut

Es war einmal ein Welpe, er kam in einem Reitstall zur Welt und rannte dem Hufschmied hinterher, der Tino heißt. So kam der heute sechsjährige Appenzeller-Collie-Mischling zu seinem Namen. Dass Tino eine Karriere als Super-Spürnase bevorstehen würde, ahnte damals freilich noch niemand. Nicht einmal sein Herrchen Guido Geisler wusste, was da auf ihn zukommt.