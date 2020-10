Über 600 Kinder europäischer Jihadisten in Syrien in Haft

Hunderte Kinder von aus Europa stammenden Jihadisten befinden sich noch immer in Syrien in Haft. Wie Experten des Brüsseler Egmont-Instituts am Mittwoch berichteten, schätzen sie die Zahl auf 610 bis 680. Bei den Erwachsenen gehen die Experten Thomas Renard und Rik Coolsaet von 385 bis 460 Männern und Frauen aus, die in Syrien inhaftiert sind.