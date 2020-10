Wirbelsturm „Zeta“ zu Kategorie zwei Hurrikan hochgestuft

Hurrikan „Zeta“ hat kurz vor dem Erreichen der US-Golfküste weiter an Stärke gewonnen und wird als Wirbelsturm der Kategorie zwei eingestuft. Mit Böen von bis zu 161 Stundenkilometern wird das Erreichen des US-Festlandes in den kommenden Stunden erwartet, teilte das Nationale Wetter-Institut in New Orleans am Mittwoch mit. Auch starker Regen und Tornados sind im Süden der USA möglich.