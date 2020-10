Barcelona gewann CL-Schlager bei Juventus

Der FC Barcelona und Manchester United haben am Mittwochabend die beiden Schlagerspiele der Fußball-Champions-League für sich entschieden. Barca setzte sich bei Juventus Turin mit 2:0 durch, United fertigte RB Leipzig zu Hause gar mit 5:0 ab. Alle vier Teams hatten ihre Auftaktspiele vergangene Woche gewonnen. Zum Duell Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo kam es nicht. Der portugiesische Juve-Star fehlte weiterhin wegen seiner Corona-Infektion.

Barcelona dominierte das Spiel nach Belieben. Ousmane Dembele brachte die Katalanen nach einem Dribbling mit einem abgefälschten Schuss in Führung (15.). Die Katalanen verjuxten noch zahlreiche weitere Großchancen, für die Entscheidung sorgte Messi daher erst in der Nachspielzeit per Elfmeter. Es war im siebenten Anlauf in Barcas Clubgeschichte der erste Sieg bei Juventus. Die erschreckend schwachen Turiner kamen nicht über zwei Abseitstore von Alvaro Morata - je eines vor und nach der Pause - hinaus.