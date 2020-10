Hurrikan „Zeta“ auf US-Golfküste getroffen

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Stundenkilometern hat Hurrikan „Zeta“ die US-Golfküste erreicht. Der Wirbelsturm der Kategorie zwei von fünf traf im Südosten des US-Staates Louisiana auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum am Mittwoch mitteilte. Videos zeigten heftigen Regen in der Region nahe der Großstadt New Orleans im Süden der USA. Meteorologen warnten dabei zudem vor Tornados.

Es wird erwartet, dass sich „Zeta“ über den südlichen US-Staaten abschwächt und weiter in Richtung Nordosten wandert. Das Hurrikanzentrum warnte vom Hurrikan betroffene Einwohner vor Leichtsinn: „Wagen Sie es nicht, im ruhigen Auge des Sturms nach draußen zu gehen, denn die gefährlichen Winde werden schnell zurückkehren.“

Entlang der Golfküste zwischen dem Südosten Louisianas bis in den Westen Floridas wurde auch vor gefährlichen Sturmfluten gewarnt. Louisianas Gouverneur John Bel Edwards hatte am Mittwoch gemahnt: „Sie sollten Ihre Vorbereitungen abschließen.“ Der Webseite „Poweroutage.us“ zufolge waren alleine in Louisiana in der Nacht auf Donnerstag mehr als 400.000 Menschen ohne Strom.

„Zeta“ hatte in den vergangenen Tagen auf der Yucatan-Halbinsel im Südosten Mexikos Bäume und Strommasten umstürzen lassen und Überschwemmungen sowie Stromausfälle verursacht. Der Sturm war dort am späten Montagabend (Ortszeit) auf Land getroffen.

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent