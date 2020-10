Mindestens sieben Tote bei Erdrutschen in Vietnam

Zwei durch den Taifun „Molave“ verursachte Erdrutsche haben in Vietnam mindestens sieben Menschen getötet, weitere 46 werden vermisst. Die Rettungsbemühungen in der Provinz Quang Nam seien wegen des Sturmes schwierig, berichtete die Zeitung „VNExpress“ am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Regierungschef Nguyen Xuan Phuc habe das nationale Katastrophenschutzkomitee, die Streitkräfte und die lokalen Behörden aufgefordert zusammenzuarbeiten, um die Opfer zu retten.