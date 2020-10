Acht Tote bei Gefängnisaufstand in Afghanistan

Bei einem Gefängnisaufstand im Westen Afghanistans sind acht Häftlinge gestorben. Zwölf weitere Männer seien bei der Meuterei in der Haftanstalt in Herat verletzt worden, sagte ein Sprecher der Provinz am Donnerstag. Die Inhaftierten hätten nach einer Durchsuchung ihrer Zellen am Mittwoch randaliert und Brände gelegt.