Massengräber mit mehr als 50 Leichen in Mexiko entdeckt

Erneut sind in Mexiko Massengräber mit zahlreichen Leichen gefunden worden. Mit Hilfe der Polizei und des Militärs bargen die Behörden in der Gemeinde Salvatierra im Staat Guanajuato die Überreste von 59 Menschen, darunter vermutlich Jugendliche, wie Mexikos Beauftragte für die Suche nach verschwundenen Personen, Karla Quintana, am Mittwoch mitteilte. In den dort entdeckten „zahlreichen Massengräbern“ dürften sich noch weitere Leichen befinden, sagte sie.