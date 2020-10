Mindestens zwei Tote bei Messerattacke in Nizza

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es am Donnerstag mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Der Nachrichtensender BFMTV sprach sogar von drei Toten. Polizeikreisen zufolge wurde eine Frau wohl enthauptet. Der Vorfall soll sich in der Kirche Notre-Dame ereignet haben. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter soll „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben.