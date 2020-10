Acht Theater verklagten New York wegen Beschränkungen

Acht kleinere New Yorker Theater haben wegen ihrer anhaltenden Schließung in der Coronavirus-Pandemie geklagt. Die Theater in Manhattan, die 199 oder weniger Zuschauerplätze haben, hätten gemeinsam Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo verklagt, berichtete die „New York Times“. Sie argumentieren, dass die Restriktionen willkürlich verhängt worden seien, weil etwa Schulen, Casinos, Fitnessstudios und Einkaufszentren wieder öffnen dürfen, Theater aber nicht.