Kritischer Staud wirbelt Staub auf: Tiroler (Kultur-)Politik reagiert

Innsbruck, Wien, Erl – Komponist Johannes Maria Staud löst mit seinem Interview in der Donnerstag-TT einiges an Nachwehen aus. Der in Wien lebende Tiroler kritisiert, nicht zum ersten Mal, die (Kultur-)Politik in der Heimat. „In Tirol herrscht ein Gönnersystem nach dem Motto ,Die Hand, die dich füttert, beißt man nicht‘“, befindet Staud. Viele Menschen würden ein Unbehagen über die Politik im Land verspüren, hätten aber Angst, sich zu Wort zu melden. Er, Staud, sehe es als seine Pflicht, sich kritisch zu äußern, auch wenn ihm das „karrieretechnisch in Tirol sicher geschadet hat“.