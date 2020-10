Höfen – Die Einheimischen haben immer schon allumfassend vom „Hahnenkamm“ gesprochen und damit Berg, Natur, Sport, Gastro und Seilbahnen vereint. „I gang an Hahnenkamm“ heißt im Winter im Reuttener Tal­kessel ganz allgemein Ski fahren zu gehen. Der Begriff Reuttener Seilbahnen GmbH war etwas für Bücher und Behörden, nicht die Bevölkerung. Zudem „steht“ der Berg gar nicht in Reutte, sondern in Höfen. Der Bezirkshauptort grenzt nicht einmal daran. Die neue­n Eigentümer haben am Donnerstag nun einen neuen Markennahmen bekannt gegeben, der sich mit der Vox populi deckt. Künftig firmiert alles unter „Bergwelt Hahnenkamm“. Marketingleiter Daniel Lenzenhuber erklärt, dass darunter das gesamte Areal mit der Infrastruktur an Seilbahnen, Wegen, Hütten und Almen gemeint sei. Der Name Bergwelt zeige auch, dass der Sommer eine immer größere Rolle in den Überlegungen spiele. Gesellschafter Anton Pletzer rechnet mit einem stark steigenden künftigen Umsatz von einem Drittel in den Sommermonaten.