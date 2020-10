Mann zündete vor Delogierung in Wien Wohnung an

Ein 55 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in Wien-Simmering seine Wohnung angezündet und eine Verpuffung verursacht, bei der seine Bleibe schwer beschädigt wurde. Motiv dürfte die bevorstehende Delogierung gewesen sein. Der Mann wurde von Nachbarn mit schweren Verbrennungen geborgen. Er wurde nach der medizinischen Versorgung festgenommen.

Gegen 18.45 Uhr waren Nachbarn wegen der starken Rauchentwicklung auf den Brand in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wopenkastraße aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte verständigt. Der Mann dürfte in der Wohnung großflächig Ethanol und Spiritus verschüttet und angezündet haben. Dadurch entstand eine Druckwelle, durch die mehrere Rigipswände einstürzten. Außerdem wurde eine Wand Richtung Gang gedrückt, stürzte aber nicht ein.