Mehr als 30 Tote durch Sturm „Molave“ in Vietnam

Der Taifun „Molave“ hat in Vietnam mehr als 30 Menschen getötet und schwere Verwüstungen angerichtet. Allein bei zwei durch den Sturm verursachten Erdrutschen sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Fast 50 weitere wurden nach den Schlammabgängen in der ländlichen Provinz Quang Nam im Zentrum des Landes vermisst, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Die Rettungsarbeiten sind schwierig, da die Zufahrtsstraßen zu den Unglücksorten von tiefem Schlamm bedeckt sind.