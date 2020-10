Österreichs EU-Mandatare für koordinierte Corona-Maßnahmen

Österreichische EU-Abgeordnete von ÖVP und SPÖ haben sich im Vorfeld des EU-Videogipfels am Donnerstag für koordinierte Maßnahmen auf EU-Ebene zur Bekämpfung der Corona-Krise ausgesprochen. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch Vorschläge für den Kampf gegen die zweite Corona-Welle vorgelegt. „Es liegt jetzt an den Mitgliedsstaaten, das Maßnahmenbündel umzusetzen, damit aus den Empfehlungen gemeinsames, solidarisches Handeln wird“, tweetete der ÖVP-EU-Mandatar Othmar Karas.

Angelika Winzig, Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament, hält „größtmögliche Planbarkeit“ für notwendig. „Damit wir in dieser Lage die Wirtschaft und den Binnenmarkt nicht zu sehr weiter belasten, braucht es noch mehr Koordinierung auf europäischer Ebene sowie möglichst einheitliche Bestimmungen zum Reisen, Testen und zu Quarantänevorschriften“, forderte sie angesichts steigender Neuinfektionen und der Verschärfung von restriktiven Maßnahmen in den EU-Ländern.

Die virtuelle Zusammenkunft am Donnerstagabend ist das Resultat des letzten physischen Gipfel der EU-Spitzen. Mitte Oktober hatten die Europäischen Staats- und Regierungschefs beschlossen, sich künftig regelmäßig zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abzustimmen. In Hinblick auf den heutigen Videogipfel nannte die Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die derzeit in Kopenhagen weilt, als Hauptpunkt „das gegenseitige Vertrauen in die Maßnahmen in Europa“, wie die Anerkennung von Tests, die Angleichung von Quarantänebestimmungen sowie die Möglichkeit zum „Freitesten“. „Geschlossene Grenzen müssen verhindert werden“, forderte Edtstadler.