Österreich und Dänemark gegen Verteilung von Asylsuchenden

Im Ringen um die EU-Asylreform lehnen Österreich und Dänemark eine verpflichtende Verteilung von Asylsuchenden in der EU ab. „Das ist eine rote Linie für Österreich und auch für die dänische Regierung“, sagte der dänische Immigrations- und Integrationsminister Mattias Tesfaye nach einem Treffen mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) in Kopenhagen. Er ergänzte, die dänische Regierung trete auch dafür ein, dass Asylverfahren außerhalb der EU abgewickelt werden.

Es wäre wünschenswert, dass dies in den Vorschlag für einen EU-Migrationspakt aufgenommen werde. Dänemark sei aber für ein europäisches Asylsystem.

Edtstadler sagte, Österreich und Dänemark hätten in Hinblick auf den Pakt gemeinsame Rote Linien definiert. Man stehe aber erst am Anfang der Verhandlungen. In Hinblick auf die Asylverfahren verwies sie auf laufende Gespräche von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).