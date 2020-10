Mehrheit für neue Swarovski-Struktur, aber nun droht jahrelanger Rechtsstreit

Wattens – Der Clinch bei Swarovski in Sachen Konzernumbau geht weiter. Auch nach der Gesellschafterversammlung am Freitag stehen sich Befürworter und Gegner offensichtlich unversöhnlich gegenüber. Vor einigen Wochen war nach einem heftigen, auch öffentlich ausgetragenen Streit innerhalb der Familie Swarovski der Antrag auf einen Umbau der Entscheidungsstruktur gescheitert.

Heute kam es in Wattens zu einem neuerlichen Versuch der Unternehmensspitze, den Konzern in eine Familienholding umzuwandeln. Laut TT-Infos stimmten rund 80 Prozent der stimmberechtigten Gesellschafter dafür. Während die Unternehmensspitze von einer "überwältigenden Mehrheit" spricht und die Pläne nun umsetzen will, sieht ein Teil der Swarovski-Familie das weiterhin komplett anders.