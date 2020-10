Weitere 51 österreichische Regionen könnten Rot werden

Die Corona-Ampel könnte am Donnerstag für weite Teile Österreichs auf Rot springen. Laut der Experten-Empfehlung an die Ampel-Kommission, die der APA vorliegt, werden 51 weitere Bezirke bzw. Regionen zur Rot-Schaltung vorgeschlagen. Bisher waren 25 Regionen als Gebiete mit „sehr hohem“ Risiko eingestuft. Damit wären dann 76 der insgesamt 93 in der Ampel definierten Regionen Hochrisiko-Gebiete. Betroffen ist auch Wien.

Darüber hinaus wird für dreizehn Regionen die Schaltung auf Orange vorgeschlagen: In Vorarlberg die Region Bregenzerwald-Kleinwalsertal, in Tirol der Bezirk Reutte. In Niederösterreich sind die Bezirke Scheibbs, Mistelbach, Horn und Hollabrunn für Orange vorgeschlagen, der Rest rot. In Kärnten lautet die Empfehlung, die Regionen Villach Stadt, Villach Land, Klagenfurt Land, St. Veit an der Glan und Feldkirchen auf Orange zu stellen. Rot wären im südlichsten Bundesland demnach Klagenfurt, Hermagor, Völkermarkt und Wolfsberg. Im Burgenland wäre alles rot bis auf Güssing und Neusiedl/See, hier lautet die Empfehlung Orange.