Laut Polizei 108 Rebellen im Norden von Mosambik getötet

In der Unruheprovinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks sind der Polizei zufolge bei einem Einsatz von Sicherheitskräften 108 Rebellen getötet worden. Das sagte der Chef der mosambikanischen Polizei, Bernardino Rafael, am Donnerstag im Fernsehen. Ob bei dem Einsatz auch Sicherheitskräfte oder Zivilisten getötet wurden, war zunächst unklar. In Cabo Delgado führen islamistische Rebellen seit rund drei Jahren brutale Angriffe durch.