Wirecard-Skandal - Deutsche Justiz prüft Connection zum BVT

Neben der Frage, wo Milliardenbeträge aus der Bilanz des in Deutschland bis vor kurzem börsennotierten Fintech-Unternehmens verblieben sind, gebe es eine Komponente der Affäre, die mitten in die klandestine Welt der Nachrichtendienste führt, so das Magazin. Schlüsselperson dabei sei der auf der Flucht befindliche ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek - ein Österreicher wie auch der in deutscher U-Haft sitzende ehemalige Wirecard-Vorstandschef Markus Braun.

Unter einer „Vertrauensperson“ versteht man in Dienstekreisen jemand, mit dem laufend zusammengearbeitet wird - zum Beispiel als Quelle für Informationen. Die deutsche Justiz prüft nun, ob möglicherweise eine Straftat vorliegt. Bisher hätten sich keine „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die im Raum stehenden Kontakte Jan Marsaleks zum BVT den Tatbestand einer gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichteten geheimdienstlichen Agententätigkeit“ erfüllen könnten, heißt es in der Anfragebeantwortung.

Was die erwähnten OPCW-Dokumente betrifft, laufen in Österreich bereits Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien führt ein Verfahren gegen „unbekannte Täter“, wie eine Sprecherin auf „profil“-Anfrage mitteilt. Es geht dabei um Geheimpapiere über das Nervengift Nowitschok, die aufgrund eines darauf angebrachten Zahlencodes einem österreichischen Ministerium zuordenbar sein sollen.

Doch nicht nur mögliche BVT-Verbindungen Marsaleks stehen dem Bericht zufolge im Raum: In Zusammenhang mit einem geplanten, aber nicht realisierten Wiederaufbauprojekt in Libyen, in das auch das Verteidigungsministerium involviert war, ergab sich zudem eine mögliche Russland-Connection. Der damalige Wirecard-Vorstand soll bekanntlich über den Einsatz von Söldnern in dem geostrategisch wichtigen Bürgerkriegsland nachgedacht haben. Der Grüne Nationalratsabgeordnete David Stögmüller erstattete in der Zwischenzeit Anzeige gegen einen hochrangigen Beamten und einen Unternehmensberater. Diesbezüglich prüft die Staatsanwaltschaft Wien derzeit, ob ein Anfangsverdacht vorliegt.