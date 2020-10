Scarlett Johansson und Colin Jost haben geheiratet

Hollywood-Star Scarlett Johansson (35) und ihr Freund Colin Jost (38) haben ein gutes Jahr nach der Verlobung geheiratet. Johanssons Sprecher Marcel Pariseau bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. Johansson und Jost gingen am Wochenende im kleinen Familien- und Freundeskreis - unter Berücksichtigung von Corona-Regeln - den Bund der Ehe ein.

Zuvor hatte die Organisation „Meals on Wheels“ am Donnerstag auf Instagram die Eheschließung mitgeteilt. Demnach sei es der Wunsch des Paares, die amerikanische Variante der Hilfsorganisation „Essen auf Rädern“ mit Spenden zu unterstützen.

Der Komiker Jost, der regelmäßig in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ zu sehen ist, und die Schauspielerin zeigten sich 2017 erstmals als Paar. Johansson („Lost in Translation“, „Black Widow“) war zuvor mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds und dem Journalisten Romain Dauriac verheiratet, mit dem Franzosen hat sie eine sechsjährige Tochter. Für Jost ist es die erste Ehe.

Johansson war in diesem Frühjahr gleich für zwei Oscars nominiert, als beste Hauptdarstellerin in „Marriage Story“ und als Nebendarstellerin in „Jojo Rabbit“.