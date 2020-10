Flirrende Linien und Kochlöffel-Sarkophag in der In der Galerie Nothburga

Innsbruck – Die Ausstellung von Barbara Höller und Christine Ulm in der Galerie Nothburga zu versäumen, wäre schade. Doch wie lange dies angesichts eines drohenden Lockdowns noch möglich ist, ist die Frage – weshalb es jedem geraten sei, dies möglichst heute zu tun. Um in den Genuss von zwei künstlerischen Positionen zu kommen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und trotzdem wunderbar zusammenpassen.

Nicht zuletzt durch die überzeugende Authentizität in beider Denken und Machen. Die Wienerin Barbara Höller genauso wie die Steirerin Christine Ulm sind um die 60 und Absolventinnen der Wiener Angewandten. Dass Höller davor einige Semester Mathematik studiert hat, hat unübersehbare Spuren in ihrer Kunst hinterlassen, die als raffiniertes Spiel mit sich kreuzenden, die Bildfläche in den unterschiedlichsten Richtungen durchpflügenden Linien inszeniert ist. Doch so exakt, rein kopfgesteuert dieses vor monochromen Hintergründen zelebrierte Tun auch zu sein scheint, ist es doch ein Jonglierakt mit rinnender Farbe, wenn auch ein konzentriert gelenktes. Spannend wird es an den Kreuzungspunkten dieser Rinnsale, die zu kleinen Zonen flächiger Verdichtung werden, bevor sich die Linien aus ihnen wieder befreien. In einer Reihe anderer, mit dem Fineliner gezeichneter kleiner Arbeiten spielt Höller dagegen mit Op-artigen Effekten, indem sie die Linien augenreizerisch flirren, raffiniert vibrieren lässt.