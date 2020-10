Österreich macht erneut dicht: „Lockdown light“ soll Virus eindämmen

Wann der Hauptausschuss des Nationalrats tagt, stand gestern noch nicht fest. Am Montag oder am Dienstag könnte das sein, hieß es gegenüber der TT. Hernach würden die Neuerungen greifen. Das könnten sie schon vor der Zusammenkunft im Hauptausschuss – dann, wenn Türkise und Grüne mit „Gefahr im Verzug“ argumentieren. In dem Fall müssten die Hauptausschuss-Mandatare die Maßnahmen spätestens vier Tage, nachdem sie gelten, absegnen. Eine einfache Mehrheit ist so oder so nötig. Die haben die Koalitionäre. ÖVP und Grüne sind daher nicht auf den Sanktus der Oppositionsparteien angewiesen.