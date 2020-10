Innsbruck –„Wenn wir so weitermachen müssen, dann fahren wir gegen die Wand“, so drastisch fasst es Robert Kaufmann, der Obmann der ARGE Altenheime, zusammen. Kaufmann hat in seinem Heim in Zirl noch keinen Covid-Fall gehabt, spricht aber für die knapp 70 Altenwohnheime in Tirol. Dabei sei es nicht unbedingt das Virus an sich, das die Heime lähme, sondern „das Drumherum“. Noch immer würden Tirols Altenheime tagelang warten müssen, bis klar sei, ob ein Bewohner oder ein Mitarbeiter positiv sei.