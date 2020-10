Zwei Tote bei Kämpfen in der Ostukraine

Drei Monate nach Inkrafttreten einer neuen Waffenruhe in der Ostukraine sind bei einem neuen Zwischenfall mindestens zwei Soldaten getötet worden. Zwei weitere seien verwundet worden, teilte die Armee in Kiew am Freitag mit. Positionen der Regierungstruppen seien gezielt unter Beschuss genommen worden. Vertreter der von Russland unterstützten Separatisten in Donezk wiesen die Vorwürfe zurück. Sie hätten auf „Provokationen“ der Regierungstruppen nicht reagiert.