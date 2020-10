Messerattacke in Wien: Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Eine Messerattacke in der Schöpfleuthnergasse in Wien-Floridsdorf vom 22. Oktober dürfte geklärt sein. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde ein ursprünglich Tatverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen, da das Opfer und ein weiterer Zeuge ihre Aussagen widerriefen und andere Indizien den 42-Jährigen entlasteten. Statt ihm sitzt nun ein 51-Jähriger in Untersuchungshaft, der am Tag der Tat einen Termin in der Einrichtung hatte, in der das Opfer Dienst hatte.