Flick hofft auf Alaba-Verbleib

Trainer Hansi Flick setzt auf eine Einigung in den stockenden Vertragsverhandlungen von Bayern München mit Österreichs Fußball-Topstar David Alaba. „Ich hoffe wirklich, dass er einen neuen Vertrag mit Bayern unterschreibt, weil ich denke, er weiß, wie die derzeitige Situation in München ist“ sagte Flick am Freitag auf den langjährigen Bayern-Spieler angesprochen.