Österreich drohen weitreichende Corona-Maßnahmen

Was sich die Regierung offenbar erspart, ist, dass wieder tagelang auf eine Verordnung des Gesundheitsministeriums gewartet werden muss. Diese soll diesmal jedenfalls noch am Tag der Verkündung der Maßnahmen, also am Samstag vorliegen. Bekannt gegeben wird der neue Lockdown wie üblich von Regierungsspitze, Gesundheits- und Innenminister. Davor wird per Video mit den Landeshauptleuten und den Klubobleuten der Opposition getagt.