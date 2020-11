Joe und Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und deren Mann Doug Emhoff am Samstag in Wilmington, Delaware, Bidens Heimatstadt.

Erleichterung machte sich am Wochenende in Amerika und anderen Teilen der Welt breit. Die Ära von Donald Trump als US-Präsident neigt sich dem Ende zu. Als hätte man den Deckel von einem Druckkochtopf genommen, feierten Menschen spontan in den Straßen. Aber der ausgelassenen Party könnte bald ein Kater folgen.