Schweres Erdbeben erschüttert West-Türkei

Ein schweres Erdbeben hat am Freitag den Westen der Türkei mit der Millionenmetropole Izmir erschüttert. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien hatte das Beben eine Magnitude von 7,0. Das Epizentrum lag in der Ägäis vor Seferihisar in der Provinz Izmir. Besonders betroffen ist die Insel Samos. Von dort werden vier Verletzte gemeldet. Auf der überfluteten Küstenpromenade der dortigen Kleinstadt Vathy wurden Autos von einem Tsunami weggeschwemmt.