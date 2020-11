Teure Parkflächen und neue Wege in den Job: Projekt zum Werksverkehr in Lienz

Dabei ist Klimaschutz ein wichtiges Ziel, aber nicht das einzige. Große Unternehmen haben handfeste finanzielle Gründe, an der Fixierung auf Privat-Pkw etwas zu ändern. Schließlich müssen sie für die ankommenden Angestellten entsprechend viele Parkplätze zur Verfügung stellen, und das kostet. Die Flächen müssen nicht nur gekauft bzw. gepachtet und asphaltiert, sondern auch in Stand gehalten werden. Einen Ertrag liefern die unproduktiven Flächen im Gegenzug nicht.

Beim Waffelhersteller Loacker in Heinfels beispielsweise brachte es Chef Frank Jürgen Hess bereits im früheren Verlauf des Projekts auf den Punkt: Loacker habe für die etwa 380 Angestellten rund 200 Parkplätze auf Firmengelände reserviert. Bei einem Ausbau des Standorts auf 600 Mitarbeiter müsste Geld nicht nur in das Unternehmen selbst, sondern auch in neue Stellplätze investiert werden. Geld, das Loacker lieber produktiver verwenden würde. Auch für Hannes Ganner, Prokurist von Theurl Holz in Assling, sind die Mitarbeiterparkplätze ein „zentraler Kostenfaktor“. „Natürlich sind wir angehalten, Parkplätze bereitzustellen, wenn wir den Betrieb erweitern“, so Ganner. Das war zuletzt beim neuen Theurl-Standort in Steinfeld (Kärnten) der Fall.