Kritiker rufen zu Corona-Demo am Wiener Heldenplatz auf

Nach der heftig umstrittenen Demo am vergangenen Montag in der Wiener Innenstadt haben Kritiker der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu weiteren Kundgebungen aufgerufen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wird die größte Veranstaltung eine Standkundgebung am Heldenplatz sein, die am Samstag für 15.000 Teilnehmer von 12.00 bis 18-30 Uhr angemeldet ist. Die Kundgebung ist auch genehmigt.