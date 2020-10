Schulampel bleibt in acht Ländern gelb, Tirol prüft noch

Wenn nach den Herbstferien wieder die Schule beginnt, bleibt die Corona-Ampel für die Schulen in acht Bundesländern auf „gelb“, Tirol prüft noch. Die Entscheidung fußt auf den Empfehlungen der Ampel-Kommission für den Bildungsbereich und den Wünschen der Länder. Im Bildungsministerium werden aber zusätzliche Präventionsmaßnahmen für den außerschulischen Bereich überlegt. Das betrifft etwa Schulveranstaltungen oder den Aufenthalt schulfremder Personen an den Schulen.

Ausflüge einzelner Klassen in den Park oder Ähnliches sollen aber weiter möglich sein, betonte man im Ministerium. Details dazu sollen in den nächsten Tagen klar sein.

Tirol will mit seiner Entscheidung noch auf die neuen Maßnahmen der Bundesregierung am Samstag warten. Schließlich könnten diese auch den Schulbereich betreffen, sagte Bildungsdirektor Paul Gappmaier. Es sei seiner Ansicht nach nicht sinnvoll, „heute eine Verordnung zu schreiben, die morgen nicht mehr gültig ist“, sagte er.

Am Samstag soll dazu noch eine Abstimmung zwischen Bildungsdirektion, Bundesministerium und der Landespolitik erfolgen. Erst dann soll es eine Entscheidung geben. Gappmaier könnte sich jedoch auch vorstellen, dass die Tiroler Schulampel auf „gelb“ zurückgestuft wird. Bisher war es nämlich so, dass in „orangen“ und „roten“ Tiroler Bezirken die „orange“ Ampelfarbe Gültigkeit hatte. Bei einer Gelbschaltung müsse man sich aber genau überlegen, wie man etwa mit Schulveranstaltungen umgehe oder auch mit schulfremden Personen.