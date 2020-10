Gladbach bittet Tabellenführer Leipzig zum Spitzenspiel

Der ungeschlagene Spitzenreiter Leipzig gastiert am Samstagabend (18.30 Uhr) in der sechsten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga beim Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach. Im Fokus dieser Spitzenpartie stehen aus österreichischer Sicht vor allem die beiden ÖFB-Schlüsselkräfte Marcel Sabitzer (Leipzig-Kapitän) und Stefan Lainer (Gladbach-Rechtsverteidiger).

Während die von Ex-Salzburg-Erfolgscoach Marco Rose betreuten Gladbacher am Dienstag beim 2:2 gegen Spaniens Meister Real Madrid bis zur 87. Minute 2:0 führten und eine starke Champions-League-Leistung boten, schlitterten die Leipziger 24 Stunden später in ein 0:5-Debakel bei Englands Rekordchampion Manchester United. Da habe man Lehrgeld zahlen müssen, gestand RB-Trainer Julian Nagelsmann.

Der 33-Jährige hat aber bei Mönchengladbach eine ähnliche Schwäche ausgemacht wie bei seinem Team. „Die Anfälligkeit in der letzten Viertelstunde ist mit einer ähnlichen Thematik verbunden wie bei uns. Dass beide Teams eine sehr gute Qualität haben und in vielen Bundesligaspielen oft die bessere Mannschaft sind, aber das Killer-Gen fehlt“, meinte Nagelsmann und fügte schmunzelnd an: „Wir hoffen, dass sie die Anfälligkeit in der letzten Viertelstunde beibehalten und wir dann zuschlagen können.“