Marsalek war laut BVT keine „Vertrauensperson“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat am Freitag dementiert, dass der gesuchte Wirecard-Manager Jan Marsalek ein Informant des BVT gewesen sein soll. Zuvor hatten Medien berichtet, dass dieser als „Vertrauensperson“ geführt worden sei und Zugang zu streng geheimen Dokumenten gehabt haben könnte. Im Fall Marsalek könnten aufgrund laufender Ermittlungen aber keine weiteren Auskünfte erteilt werden, so das BVT in einer knappen Aussendung.