US-Corona-Politik laut Zeitschrift „The Lancet“ katastrophal

Die weltweit angesehene medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ hat die Corona-Politik von US-Präsident Donald Trump als „katastrophal“ bezeichnet. Die Präsidentenwahl am 3. November sei „der richtige Moment, um Veränderungen zum Besseren einzuleiten“, hieß es am Freitag in einem Leitartikel. In diesem wurde allerdings auch nicht ausdrücklich Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden unterstützt.