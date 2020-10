Telefonische Krankschreibung kommt zurück

Die telefonische Krankschreibung ist ab 1. November wieder möglich. Sprich: real ab kommender Woche. Darauf haben sich Arbeitgeber- und Dienstnehmer-Vertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse verständigt. Auch für Selbstständige und Bauern ist das nun wieder möglich. Gelten soll die spezielle Krankschreibung bis Ende März. Zuletzt war die telefonische Krankschreibung nur bei Corona-Symptomen möglich. Gesundheitsminister Anschober(Grüne) begrüßt die Wiedereinführung.

In einer Aussendung erklärte Anschober, dies sei ein bereits im Frühjahr erprobtes Mittel, um die Infektionswelle zu brechen. „Die telefonische Krankschreibung ist in dieser Zeit besonders geeignet unsere Ressourcen zu schonen und gleichzeitig die gesundheitliche Versorgung für alle Menschen, die in Österreich leben, weiterhin auf hohem Niveau sicherzustellen“, betonte der Gesundheitsminister.