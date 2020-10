Explodierende Coronazahlen bringen Teil-Lockdown

Mit 5.627 Neuinfektionen war am Freitag ein neuerlicher Rekord erzielt worden, besonders Oberösterreich mit mehr als 1.300 Fällen ist betroffen. Zum Vergleich: Freitag vergangener Woche gab es bloß 2.571 Neuinfektionen, in Oberösterreich 552. Ein Ausreißer nach oben waren die Zahlen von Freitagvormittag nicht. Für Samstag deuten sich ganz ähnliche Werte an.

Das treibt die Bemühungen um eine Eindämmung der Pandemie weiter an. Schon seit Donnerstag spät Abend kursieren Verordnungsentwürfe, die zwar nicht endgültig sind, aber wohl bereits die Richtung angeben. Was die Gastronomie betrifft, wird diese auf Lieferservices und Take-away beschränkt.

Bevor all das in Kraft tritt, hat die Regierung noch das ein oder andere Gespräch zu absolvieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird informiert, mit den Landeshauptleuten und den Oppositionschefs wird per Video konferiert. Dass jetzt schon Entwürfe in der Öffentlichkeit kursieren, regte die SPÖ schon einmal auf, da man sich nun zu einem „Scheingespräch“ eingeladen sieht. Die FPÖ will ohnehin keinesfalls mitgehen und sah in der Verordnung „die Bankrotterklärung einer Regierung“.