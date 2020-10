Siamesische Zwillinge in Kalifornien erfolgreich getrennt

In einer seltenen 24-stündigen Operation ist kalifornischen Ärzten die Trennung von am Kopf verwachsenen siamesischen Zwillingen gelungen. Die neun Monate alten Mädchen, Abigail und Micaela, seien am Hinterkopf zusammengewachsen gewesen, teilte das Kinderkrankenhaus der nordkalifornischen Universität Davis mit. Das mache nur zwei Prozent der ohnehin seltenen Fälle von verwachsenen Zwillingen aus, hieß es.