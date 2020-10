Streit um Start in neue NBA-Saison geht weiter

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie wurde die Deadline damit zum vierten Mal verschoben. Die Liga will die neue NBA-Saison am 22. Dezember starten - mit 72 statt wie sonst 82 Hauptrundenspielen plus Play-off, sodass die Saison rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu Ende gebracht werden kann. Den Starttermin lehnt die Gewerkschaft aber ab, sie präferiert offenbar einen Start Mitte Jänner.