Götz George Preis an Schauspieler Peter Striebeck verliehen

Der Fernseh- und Theaterschauspieler Peter Striebeck („Wilder Westen inclusive“) hat den diesjährigen Götz George Preis erhalten. Die Auszeichnung wurde am Freitagabend in Hamburg in kleinem Kreis übergeben. Der 82-Jährige gehöre „zu den Schauspielern, die man, einmal gesehen, nie mehr vergisst“, heißt es in der Begründung der Jury.