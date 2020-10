Betrunkene biss in Wien 14-jährigen Sohn

Eine betrunkene Frau hat am Freitagabend bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Liesing ihren 14-jährigen Sohn in die Hand gebissen und leicht verletzt. Als die alarmierten Polizisten feststellten, dass die 38-Jährige Strafen in Höhe von 2.000 Euro nicht bezahlt hat, wollte die Frau flüchten. Sie versuchte auch die Beamten zu beißen sowie zu treten und wurde festgenommen. Der Vater war bei der Auseinandersetzung nicht anwesend, holte seinen Sohn aber nach einem Anruf ab.