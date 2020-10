Taifun „Goni“ - Tausende auf den Philippinen auf der Flucht

Der herannahende Taifun „Goni“ hat auf den Philippinen Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Der Tropensturm bewege sich mit Windböen von bis zu 265 Stundenkilometern auf die Ostküste des Inselstaates zu, teilte der Wetterdienst am Samstag mit. Die Meteorologen warnten vor heftigen Winden, schweren Regenfällen und Sturmfluten in den östlichen Provinzen Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte und Quezon. Die Seeschifffahrt sei bereits eingestellt worden.