Hunderte Frauen demonstrieren erneut gegen Lukaschenko

Bei neuen Protesten in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko sind wieder Hunderte Frauen auf die Straße gegangen. Ungeachtet eines großen Aufgebots der Polizei zogen sie am Samstag mit Blumen in den Händen durch die Hauptstadt Minsk. Vor dem Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes KGB forderten sie die Freilassung politischer Gefangener.