Bottas stach Hamilton auf Weg zu Imola-Pole aus

Valtteri Bottas hat sich bei der Rückkehr der Formel 1 nach Imola die Pole Position gesichert. Der Finne im schwarzen Mercedes stach im Wettrennen um den besten Startplatz seinen Stallrivalen Lewis Hamilton im Qualifying knapp aus. 0,097 Sekunden war Bottas am Samstag schneller als der Brite, der in der WM-Gesamtwertung aber 77 Punkte Vorsprung hat. Auf Platz drei reihte sich - nach dem hektischen Austausch einer Zündkerze - Red Bulls Niederländer Max Verstappen ein.

„Das ist eine wunderbare Strecke und ein großartiges Gefühl, hier die Pole zu holen“, meinte Bottas nach seiner 15. Pole Position und der vierten in diesem Jahr. „Ich wusste, ich musste in der letzten Runde riskieren und das Auto hat richtig geantwortet.“ Mercedes dominierte wie an jedem anderen Schauplatz in diesem Jahr die Qualifikation und wird auch beim 13. WM-Lauf der Saison von ganz vorne starten.