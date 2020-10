Comeback der Geisterspiele: Die Bundesliga zittert und hofft

Österreichs Fußball-Bundesliga darf wegen ihres bewährten Corona-Präventionskonzeptes auch im Lockdown weiterspielen. Allerdings kehren die Geisterspiele aus dem Frühjahr zurück, ab Dienstag sind keine Zuschauer in den Stadien mehr erlaubt. Die Liga kann mit dieser Maßnahme dank des Profiligen-Förderprogramms der Regierung vorerst leben. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer fürchtet aber schon jetzt unabschätzbare Folgewirkungen für das beliebteste Ballsport-Produkt hierzulande.

Das Comeback der Geisterspiele war für die Liga planbar, nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten die maximale Zuschauerzahl sukzessive von 10.000 bis auf?1.500 - in Altach bereits auf 500 - reduziert wurde. Dass der Ball nun anders als im März nach dem Ausbruch der Pandemie weiterrollt, ist den greifenden Covid-Konzepten zu verdanken. „Die Situation hat sich im Vergleich zum Frühjahr verbessert, weil wir den Spielbetrieb aufgrund der Präventionskonzepte ohne Risiko für die Beteiligten aufrechterhalten können“, sagte Ebenbauer am Samstag zur APA.