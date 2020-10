Kultur-Lockdown: Betroffene zwischen Verständnis und Kritik

Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic stellte etwa klar: „Wir müssen nicht mehr über Theatervorstellungen reden, wenn schon abendliche Ausgangssperren verhängt werden.“ Oberstes Ziel sei nun, die gerade in Proben befindlichen Neuproduktionen möglichst im Dezember zur Premiere zu bringen. Auch Bundestheater-Holding-Geschäftsführer Christian Kircher stellt sich hinter die Maßnahmen: „Der Lockdown - so schmerzlich er ist - ist auch aus Sicht der Bundestheater nachvollziehbar. [...] Wir müssen uns der Realität stellen, dass es ein übergeordnetes Interesse gibt: die Gesundheit der Bevölkerung.“

Burgtheater-Direktor Martin Kusej äußerte „bei allem Verständnis für gewisse Regelungen“ auch Kritik. Die erneuten Schließungen seien für die Kultur „eine echte Katastrophe. Und ich habe Mühe, meinen Unmut darüber zu unterdrücken, in welche Kategorien unsere Arbeit und die Arbeit aller anderen Kulturschaffenden dieses Landes eingeordnet werden.“ Im Musikverein zeigte sich der neue Intendant Stephan Pauly betroffen: „Die Gesellschaft der Musikfreunde bedauert sehr, dass bis 30. November keine Konzerte im Musikverein stattfinden können.“ Kollege Matthias Naske vom Konzerthaus stellte ebenfalls klar: „Das erneute Veranstaltungsverbot trifft uns hart. Mit einem Strich wird monatelange Arbeit an einem modifizierten und der Situation angepassten Spielplan vom Tisch gefegt.“

Beim Neue-Musik-Festival Wien Modern, das erst am Freitag seine heurige Ausgabe eingeläutet hat und eigentlich bis 29. November spielen wollte, bemüht sich Intendant Bernhard Günther darum, zumindest einige Formate als Stream oder durch Verschiebung zu retten. Man müsse von einer „existenzbedrohlichen Krise der Kulturnation Österreich“ sprechen. Und auch in Linz zeigte sich LIVA-Chef Dietmar Kerschaum überzeugt, dass es möglich gewesen wäre, den Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten.

Kritische Stimmen kamen unterdessen aus manch anderem Museum. Sabine Haag, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien (KHM), unterstrich, dass sie „natürlich nicht“ einverstanden sei mit der Entscheidung der Politik, im Zuge des Lockdowns nun auch die Ausstellungshäuser zu schließen. „Wir sind sehr getroffen, dass die Museen schließen müssen“, so Haag im APA-Gespräch: „Museen könnten gerade in der jetzigen Zeit Halt, Werte und die Möglichkeit, sich auszutauschen, bieten.“

Wenig erfreut zeigte sich auch ICOM Österreich, das Österreichische Nationalkomitee des UNESCO-assoziierten International Council of Museums. Dort sieht man in der neuerlichen Schließung der österreichischen Museen und Ausstellungshäuser „einen schweren Rückschlag für die Kunst und Kultur in Österreich“. Die Schließung „schwächt die Museen, als zentrale Diskursorte, die gesellschaftliche Entwicklungen reflektieren“, so ICOM Österreich-Präsidentin Bettina Leidl. „Österreichische Museen sind sichere Orte. ICOM fordert, dass die Museen und Ausstellungshäuser bei den ersten Lockerungsmaßnahmen berücksichtigt werden und ehestmöglich wieder geöffnet werden können!“